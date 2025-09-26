Рейтинг@Mail.ru
15:15 26.09.2025
Volkswagen сократит производство в Германии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. "Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене. Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA. Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников. Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Автомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна.
"Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене.
Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA.
Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников.
Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году.
О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
