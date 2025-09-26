Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vklady-2044454155.html
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны - РИА Новости, 26.09.2025
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны
На фоне снижения ключевой ставки многие банки по-прежнему предлагают выгодные варианты вкладов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:15:00+03:00
2025-09-26T02:15:00+03:00
общество
рэу имени г. в. плеханова
вклады
деньги
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки многие банки по-прежнему предлагают выгодные варианты вкладов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Сделать выбор можно, исходя из сопутствующих условий, среди которых минимальная сумма, срок размещения и сам размер ставки. Например, некоторые банки до сих пор предлагают до 30% годовых, но лишь на небольшую сумму и определенной категории клиентов.Те, кому важно иметь быстрый доступ к собственным средствам, могут выбрать вклад с максимальной ставкой на один месяц. Затем деньги нужно будет переложить, возможно, уже на других условиях. Консервативные инвесторы выбирают вклады со ставкой 16-18% годовых. И сроки, и размер взноса в этом случае оптимальны, считает Ермилова.“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения”, — заключила она.
https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
https://ria.ru/20250915/karty-2041934357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рэу имени г. в. плеханова, вклады, деньги, россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады, Деньги, Россия
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны

Финансист Ермилова заявила о выгоде вкладов с максимальной ставкой на один месяц

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки многие банки по-прежнему предлагают выгодные варианты вкладов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Сделать выбор можно, исходя из сопутствующих условий, среди которых минимальная сумма, срок размещения и сам размер ставки. Например, некоторые банки до сих пор предлагают до 30% годовых, но лишь на небольшую сумму и определенной категории клиентов.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16 сентября, 02:15
Те, кому важно иметь быстрый доступ к собственным средствам, могут выбрать вклад с максимальной ставкой на один месяц. Затем деньги нужно будет переложить, возможно, уже на других условиях. Консервативные инвесторы выбирают вклады со ставкой 16-18% годовых. И сроки, и размер взноса в этом случае оптимальны, считает Ермилова.
“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения”, — заключила она.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аналитик раскрыла обман с картами, с которых нельзя списать деньги
15 сентября, 03:18
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаВкладыДеньгиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала