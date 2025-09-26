Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны
Финансист Ермилова заявила о выгоде вкладов с максимальной ставкой на один месяц
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки многие банки по-прежнему предлагают выгодные варианты вкладов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Сделать выбор можно, исходя из сопутствующих условий, среди которых минимальная сумма, срок размещения и сам размер ставки. Например, некоторые банки до сих пор предлагают до 30% годовых, но лишь на небольшую сумму и определенной категории клиентов.
Те, кому важно иметь быстрый доступ к собственным средствам, могут выбрать вклад с максимальной ставкой на один месяц. Затем деньги нужно будет переложить, возможно, уже на других условиях. Консервативные инвесторы выбирают вклады со ставкой 16-18% годовых. И сроки, и размер взноса в этом случае оптимальны, считает Ермилова.
“Перед выбором конкретного банка и продукта рекомендуется изучить условия каждого варианта, учесть личные финансовые цели и возможные ограничения”, — заключила она.
