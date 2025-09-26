https://ria.ru/20250926/vengrija-2044702531.html

В Венгрии опровергли заявление Зеленского о нарушении границы

Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Владимира Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствуют действительности. РИА Новости, 26.09.2025

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Владимира Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствуют действительности. В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары. "Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. Венгерские вооружённые силы не осуществляли полёт беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе по утверждениям СМИ, и не получали никаких приказов на это", - приводит сообщение министерства портал Telex.

