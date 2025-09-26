https://ria.ru/20250926/vagony-2044497893.html

В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов

В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов - РИА Новости, 26.09.2025

В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов

Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с автомобилем в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:26:00+03:00

2025-09-26T09:26:00+03:00

2025-09-26T09:28:00+03:00

происшествия

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с автомобилем в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону.Сообщается, что пожарно-спасательные подразделения работают на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа Смоленской области."По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов. Производится тушение", - говорится в сообщении.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область