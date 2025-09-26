Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов
09:26 26.09.2025 (обновлено: 09:28 26.09.2025)
В Смоленской области 18 вагонов с ГСМ сошли с рельсов
происшествия
смоленская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с автомобилем в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону.Сообщается, что пожарно-спасательные подразделения работают на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа Смоленской области."По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов. Производится тушение", - говорится в сообщении.
происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с автомобилем в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что пожарно-спасательные подразделения работают на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа Смоленской области.
"По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов. Производится тушение", - говорится в сообщении.
 
Происшествия
 
 
