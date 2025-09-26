Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
21:09 26.09.2025
СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине
2025-09-26T21:09:00+03:00
2025-09-26T21:09:00+03:00
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киевский режим озабочен недостатком средств на военные расходы и сокращением финансовой поддержки от западных союзников, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя", — говорится в материале.По данным источника, председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидласа подчеркивала серьезность ситуации и необходимость как можно скорее прийти к соглашению с ЕС по расширению пакетов помощи.Автор отмечает, что в скором времени в связи с дефицитом бюджета Украина может перестать платить пенсии военным или оплачивать медицинские расходы на них.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киевский режим озабочен недостатком средств на военные расходы и сокращением финансовой поддержки от западных союзников, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя", — говорится в материале.
По данным источника, председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидласа подчеркивала серьезность ситуации и необходимость как можно скорее прийти к соглашению с ЕС по расширению пакетов помощи.
Автор отмечает, что в скором времени в связи с дефицитом бюджета Украина может перестать платить пенсии военным или оплачивать медицинские расходы на них.
Дефицит украинского бюджета
Киев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
