16:07 26.09.2025 (обновлено: 16:40 26.09.2025)
"До последнего украинца". На Западе раскрыли, чего боится Киев из-за Трампа
После заявления Трампа о конфликте на Украине в Киеве усиливаются опасения, что западные союзники могут отказаться от поддержки страны, пишет немецкое издание... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
киев
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, евросоюз, оон
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, ООН
© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После заявления Трампа о конфликте на Украине в Киеве усиливаются опасения, что западные союзники могут отказаться от поддержки страны, пишет немецкое издание Compact.
"Украина боится оказаться брошенной, охваченная тревогой из-за того, что Запад, похоже, удовлетворен идеей сражаться до последнего украинца, не вступая при этом в конфликт с Россией напрямую", — отмечает издание.
Авторы статьи считают, что скрытый подтекст поста Трампа в соцсети Truth Social заключается в том, что Киев погрязнет в боевых действиях с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией, а изменение риторики главы Белого Дома не внушает надежд украинцам.
Заявление Трампа посеяло тревогу не только на Украине. В Европе опасаются, что США не только "выйдут из игры" по этому вопросу, но и откажутся от обязательств, связанных с союзом в целом, говорится в материале.
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях мероприятия он встретился с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые заявления Трампа связаны с его общением с Зеленским и сделаны, по всей видимости, под влиянием его позиции.
В миреКиевУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзООН
 
 
