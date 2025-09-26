https://ria.ru/20250926/ukraina-2044612313.html

"До последнего украинца". На Западе раскрыли, чего боится Киев из-за Трампа

"До последнего украинца". На Западе раскрыли, чего боится Киев из-за Трампа

"До последнего украинца". На Западе раскрыли, чего боится Киев из-за Трампа

После заявления Трампа о конфликте на Украине в Киеве усиливаются опасения, что западные союзники могут отказаться от поддержки страны, пишет немецкое издание...

2025-09-26T16:07:00+03:00

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После заявления Трампа о конфликте на Украине в Киеве усиливаются опасения, что западные союзники могут отказаться от поддержки страны, пишет немецкое издание Compact."Украина боится оказаться брошенной, охваченная тревогой из-за того, что Запад, похоже, удовлетворен идеей сражаться до последнего украинца, не вступая при этом в конфликт с Россией напрямую", — отмечает издание.Авторы статьи считают, что скрытый подтекст поста Трампа в соцсети Truth Social заключается в том, что Киев погрязнет в боевых действиях с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией, а изменение риторики главы Белого Дома не внушает надежд украинцам.Заявление Трампа посеяло тревогу не только на Украине. В Европе опасаются, что США не только "выйдут из игры" по этому вопросу, но и откажутся от обязательств, связанных с союзом в целом, говорится в материале.В понедельник Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях мероприятия он встретился с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора стал российско-украинский конфликт.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна "вернуть свою страну в ее первоначальном виде".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые заявления Трампа связаны с его общением с Зеленским и сделаны, по всей видимости, под влиянием его позиции.

