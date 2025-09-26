https://ria.ru/20250926/ukraina-2044597684.html

Захарова: киевский режим считает культуру отдельным полем боя с Россией

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского считает сферу культуры отдельным "полем боя" с Россией и ведет борьбу со всем русским внутри и за пределами Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Режим Владимира Зеленского воспринимает сферу культуры как отдельное "поле боя" с Россией. Ведёт борьбу со всем русским не только внутри Украины, но и за её пределами. Лицемерно обвиняет нашу страну в попытке стереть украинскую идентичность, уничтожить основу национальной памяти. Инкриминирует нам разрушение более 2 тысяч учреждений культуры, а также объектов культурного наследия, разграбление музеев и т.п.", - говорится в комментарии Захаровой о ситуации вокруг Украины, опубликованном на сайте МИД России.Кроме того, Киев собирается просить деньги у своих спонсоров, но теперь для того, что истребить и победить невозможно, – на великую русскую культуру, которая снискала заслуженный авторитет и уважение во всём мире, добавила официальный представитель МИД России."Это уже за гранью добра и зла. Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве", - отметила Захарова.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

