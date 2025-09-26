https://ria.ru/20250926/ukraina-2044557707.html
Переговорные позиции Украины ухудшаются, заявил Песков
Переговорные позиции Украины ухудшаются, заявил Песков
2025-09-26T13:49:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
украина
россия
украина, россия, дмитрий песков
