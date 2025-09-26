Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии высказался о войне с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.09.2025
Президент Румынии высказался о войне с Россией
Президент Румынии высказался о войне с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
Президент Румынии высказался о войне с Россией
Президент Румынии Никушор Дан не видит угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24."Вероятность распространения военного... РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
румыния
украина
никушор дан
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан не видит угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24."Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", — сказал он. При этом глава государства отметил, что не видит признаков того, что Россия готовится напасть на страны НАТО.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
россия
румыния
украина
в мире, россия, румыния, украина, никушор дан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Румыния, Украина, Никушор Дан
Президент Румынии высказался о войне с Россией

Президент Румынии Дан: вероятность расширения конфликта за пределы Украины мала

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан не видит угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24.

"Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", — сказал он.
При этом глава государства отметил, что не видит признаков того, что Россия готовится напасть на страны НАТО.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРумынияУкраинаНикушор Дан
 
 
