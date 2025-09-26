https://ria.ru/20250926/ukraina-2044546603.html
Президент Румынии высказался о войне с Россией
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан не видит угрозы выхода конфликта за границы Украины. Об этом он заявил в интервью Digi24."Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", — сказал он. При этом глава государства отметил, что не видит признаков того, что Россия готовится напасть на страны НАТО.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
