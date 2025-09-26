Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 26.09.2025 (обновлено: 11:02 26.09.2025)
На Западе рассказали, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
Киеву может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft. "Хотя его (главы Белого... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киеву может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft. "Хотя его (главы Белого дома - Прим.ред) риторика воинственна, его политика носит транзакционный характер. Он предполагает, что США будут оптовым поставщиком оружия в Европу, а не прямым спонсором. Для Киева это далеко от идеала, поскольку теперь он должен полагаться в первую очередь на европейскую помощь, которая может оказаться недостаточной", — говорится в публикации. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
На Западе рассказали, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа

RS: Киеву может не хватить помощи ЕС после слов Трампа о возвращении территорий

Монумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве
Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киеву может не хватить помощи ЕС после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении территорий, пишет Responsible Statecraft.

"Хотя его (главы Белого дома - Прим.ред) риторика воинственна, его политика носит транзакционный характер. Он предполагает, что США будут оптовым поставщиком оружия в Европу, а не прямым спонсором. Для Киева это далеко от идеала, поскольку теперь он должен полагаться в первую очередь на европейскую помощь, которая может оказаться недостаточной", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа
Вчера, 08:54
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп сделал новое заявление о российской нефти
Вчера, 09:36
 
