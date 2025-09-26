https://ria.ru/20250926/ukraina-2044466792.html
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец - РИА Новости, 26.09.2025
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T03:08:00+03:00
2025-09-26T03:08:00+03:00
2025-09-26T03:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Борман". "Получается, ТЦК приезжает, которые закидывают просто на полигон. Опять же, Василий рассказывал, пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так", — поделился "Борман". По его словам, подобная практика стала обычной для украинских подразделений и свидетельствует о том, что командование использует людей как расходный материал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
ВСУ не дают новобранцам покидать позиции даже в критических ситуациях
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Борман".
"Получается, ТЦК приезжает, которые закидывают просто на полигон. Опять же, Василий рассказывал, пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так", — поделился "Борман".
По его словам, подобная практика стала обычной для украинских подразделений и свидетельствует о том, что командование использует людей как расходный материал.