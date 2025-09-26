Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 26.09.2025
Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец
Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 26.09.2025
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Борман". "Получается, ТЦК приезжает, которые закидывают просто на полигон. Опять же, Василий рассказывал, пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так", — поделился "Борман". По его словам, подобная практика стала обычной для украинских подразделений и свидетельствует о том, что командование использует людей как расходный материал.
ВСУ не дают новобранцам покидать позиции даже в критических ситуациях

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Борман".
"Получается, ТЦК приезжает, которые закидывают просто на полигон. Опять же, Василий рассказывал, пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так", — поделился "Борман".
По его словам, подобная практика стала обычной для украинских подразделений и свидетельствует о том, что командование использует людей как расходный материал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
