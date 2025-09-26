https://ria.ru/20250926/ukraina-2044466792.html

Командование ВСУ запрещает новобранцам отступать, рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинских новобранцев против их воли отправляют на передовую и не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях, заявил РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Борман". "Получается, ТЦК приезжает, которые закидывают просто на полигон. Опять же, Василий рассказывал, пленный, один из военнопленных, рассказывал эти истории, что свои же не дают им, получается. Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так", — поделился "Борман". По его словам, подобная практика стала обычной для украинских подразделений и свидетельствует о том, что командование использует людей как расходный материал.

