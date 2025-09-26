https://ria.ru/20250926/ukraina-2044461445.html
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T01:44:00+03:00
2025-09-26T01:44:00+03:00
2025-09-26T06:20:00+03:00
украина
в мире
сша
киев
туомас малинен
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование”, — сказал он.Так профессор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате Украиной территорий.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, киев, туомас малинен, дональд трамп, евросоюз, нато, владимир зеленский
Украина, В мире, США, Киев, Туомас Малинен, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
Профессор Туомас Малинен заявил, что Украина скоро может перестать существовать