"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
01:44 26.09.2025 (обновлено: 06:20 26.09.2025)
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине
В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование”, — сказал он.Так профессор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате Украиной территорий.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
украина, в мире, сша, киев, туомас малинен, дональд трамп, евросоюз, нато, владимир зеленский
"Мы на пороге": на Западе высказались о надвигающейся катастрофе на Украине

Профессор Туомас Малинен заявил, что Украина скоро может перестать существовать

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X
“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование”, — сказал он.
Так профессор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате Украиной территорий.
Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.
УкраинаВ миреСШАКиевТуомас МалиненДональд ТрампЕвросоюзНАТОВладимир Зеленский
 
 
