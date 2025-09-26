https://ria.ru/20250926/ukraina-2044461445.html

В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В скором времени Украина может прекратить свое существование, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X“Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование”, — сказал он.Так профессор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате Украиной территорий.Во вторник хозяин Белого дома после переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные землиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта пока не было.

