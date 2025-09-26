Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам

https://ria.ru/20250926/ukaz-2044719026.html

2025-09-26T23:51:00+03:00

ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил журналистам глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий. "Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Он предполагает среди прочего зависимость выплат пособия 800+ (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка – ред.) от профессиональной активности родителя", - рассказал Богуцкий. На предыдущий принятый сеймом Польши закон о помощи гражданам Украины Навроцкий наложил вето, так как в нем гражданам Украины полагались социальные пособия вне зависимости от трудовой активности. "Мы должны перейти, когда речь идет о гражданах Украины, на нормальные правила. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - никаких преференций с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих законов, которые касаются всех", - сказал Богуцкий. Кроме того, подписанный Навроцким закон отменяет ранее полагавшиеся всем, в том числе и неработающим украинцам, льготы. Речь идет о программах лечения и реабилитации, субсидировании покупки рецептурных лекарств.

