Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам - РИА Новости, 26.09.2025
Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил журналистам глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий.
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил журналистам глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий. "Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Он предполагает среди прочего зависимость выплат пособия 800+ (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка – ред.) от профессиональной активности родителя", - рассказал Богуцкий. На предыдущий принятый сеймом Польши закон о помощи гражданам Украины Навроцкий наложил вето, так как в нем гражданам Украины полагались социальные пособия вне зависимости от трудовой активности. "Мы должны перейти, когда речь идет о гражданах Украины, на нормальные правила. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - никаких преференций с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих законов, которые касаются всех", - сказал Богуцкий. Кроме того, подписанный Навроцким закон отменяет ранее полагавшиеся всем, в том числе и неработающим украинцам, льготы. Речь идет о программах лечения и реабилитации, субсидировании покупки рецептурных лекарств.
