https://ria.ru/20250926/ubiystvo-2044575424.html
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки - РИА Новости, 26.09.2025
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:31:00+03:00
2025-09-26T14:31:00+03:00
2025-09-26T14:31:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской области. "Суд с учетом позиции представителя Воскресенской городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее в подмосковной прокуратуре рассказали, что 23 сентября 45-летняя женщина в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева после конфликта с соседкой облила ее дверь легковоспломеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара 47-летняя потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
https://ria.ru/20250922/ubiystvo-2043542394.html
https://ria.ru/20250921/sud-2043394786.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
Суд арестовал до 23 ноября жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки