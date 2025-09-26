https://ria.ru/20250926/ubiystvo-2044575424.html

Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки

Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки - РИА Новости, 26.09.2025

Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки

Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:31:00+03:00

2025-09-26T14:31:00+03:00

2025-09-26T14:31:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской области. "Суд с учетом позиции представителя Воскресенской городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее в подмосковной прокуратуре рассказали, что 23 сентября 45-летняя женщина в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева после конфликта с соседкой облила ее дверь легковоспломеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара 47-летняя потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

https://ria.ru/20250922/ubiystvo-2043542394.html

https://ria.ru/20250921/sud-2043394786.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, происшествия