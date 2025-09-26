Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/ubiystvo-2044575424.html
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки - РИА Новости, 26.09.2025
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:31:00+03:00
2025-09-26T14:31:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской области. "Суд с учетом позиции представителя Воскресенской городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее в подмосковной прокуратуре рассказали, что 23 сентября 45-летняя женщина в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева после конфликта с соседкой облила ее дверь легковоспломеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара 47-летняя потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
https://ria.ru/20250922/ubiystvo-2043542394.html
https://ria.ru/20250921/sud-2043394786.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки

Суд арестовал до 23 ноября жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал до 23 ноября местную жительницу, которая, по версии следствия, подожгла квартиру соседки, убив ее, сообщает прокуратура Московской области.
"Суд с учетом позиции представителя Воскресенской городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата
22 сентября, 15:24
Ранее в подмосковной прокуратуре рассказали, что 23 сентября 45-летняя женщина в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева после конфликта с соседкой облила ее дверь легковоспломеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара 47-летняя потерпевшая скончалась от отравления продуктами горения.
Было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах
21 сентября, 21:29
 
Московская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала