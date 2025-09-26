Рейтинг@Mail.ru
Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию - РИА Новости, 26.09.2025
17:40 26.09.2025
Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
2025
Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
