https://ria.ru/20250926/tsena-2044652768.html

Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию

Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию - РИА Новости, 26.09.2025

Цена на серебро поднялась выше 46 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:40:00+03:00

2025-09-26T17:40:00+03:00

2025-09-26T17:40:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985325997_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_d91c8c80a5d355b0f0328095d16419a9.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.

https://ria.ru/20250926/platina-2044647354.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика