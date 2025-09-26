https://ria.ru/20250926/tsb-2044635810.html

ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 26.09.2025

ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:54:00+03:00

2025-09-26T16:54:00+03:00

2025-09-26T18:00:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

в мире

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор."Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно", - говорится в релизе.Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте."Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", - уточняет регулятор.Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, говорится в релизе."Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - подчеркнул регулятор.Также отмечается, что банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках."При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", - заключается в релизе.

https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044290743.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, в мире, сша, россия