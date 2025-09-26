Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж
16:54 26.09.2025 (обновлено: 18:00 26.09.2025)
ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж
ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 26.09.2025
ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор."Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно", - говорится в релизе.Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте."Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", - уточняет регулятор.Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, говорится в релизе."Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - подчеркнул регулятор.Также отмечается, что банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках."При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", - заключается в релизе.
ЦБ сохранил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно", - говорится в релизе.
Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", - уточняет регулятор.
Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, говорится в релизе.
"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - подчеркнул регулятор.
Также отмечается, что банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
"При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", - заключается в релизе.
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
25 сентября, 14:33
25 сентября, 14:33
 
