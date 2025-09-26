https://ria.ru/20250926/tsb-2044593405.html
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек
26.09.2025
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек
Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового... РИА Новости, 26.09.2025
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент. "Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он. Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
