Рейтинг@Mail.ru
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/tsb-2044593405.html
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек - РИА Новости, 26.09.2025
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек
Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:18:00+03:00
2025-09-26T15:18:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент. "Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он. Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек

ЦБ: количество выявленных в России дроперов насчитывает 1,2 млн человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
"Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент.
"Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он.
Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов
29 июля, 02:54
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала