Число выявленных в России дроперов достигло 1,2 миллионов человек

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Количество выявленных в России дроперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент. "Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он. Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.

россия

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)