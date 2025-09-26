Трамп с женой поспорили на борту вертолета

Рейтинг@Mail.ru
11:08 26.09.2025 (обновлено: 11:15 26.09.2025)
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поспорили на борту вертолета, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная телеканалом Sky News. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в ее сторону указательный палец.
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поспорили на борту вертолета, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная телеканалом Sky News.
На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в ее сторону указательный палец.
