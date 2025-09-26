https://ria.ru/20250926/trump-2044516355.html

Трамп с женой поспорили на борту вертолета

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поспорили на борту вертолета, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная телеканалом Sky News. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в ее сторону указательный палец.

