Трамп с женой поспорили на борту вертолета

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поспорили на борту вертолета, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная телеканалом Sky News. На ней видно, как президентская чета что-то оживленно обсуждает, Меланья качает головой, а американский лидер направляет в ее сторону указательный палец.
