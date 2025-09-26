Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
03:30 26.09.2025
В России запустили сервис прогнозирования зарплат выпускников вузов
Информационно-аналитическая платформа "Пифия", способная прогнозировать трудоустройство и зарплату выпускников вузов, запущена в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Информационно-аналитическая платформа "Пифия", способная прогнозировать трудоустройство и зарплату выпускников вузов, запущена в России, сообщили РИА Новости в Высшей школе экономики. "Высшая школа экономики при поддержке Роструда запускает сервис предиктивной аналитики трудоустройства выпускников "Пифия". Это информационно-аналитическая платформа для прогнозирования перспектив трудоустройства и заработной платы выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что сервис основан на искусственном интеллекте, который помогает будущим специалистам оценить потенциальный доход и возможных работодателей в зависимости от их личных характеристик, университета, специальности, региона получения образования. "Момент выбора высшего образования и перехода от учебы к работе - это фундамент для дальнейшего профессионального развития, поэтому особенно важным данный проект является для молодежи", - рассказал заместитель проректора НИУ ВШЭ Павел Травкин, добавив, что прогнозы заработных плат и мест трудоустройства на портале строятся на данных мониторинга трудоустройства выпускников, проводимого Рострудом. Данные, на которых обучаются модели, актуальны и постоянно обновляются. При этом портал также демонстрирует ведущих работодателей, готовых предложить наиболее привлекательные условия для выпускников конкретных вузов и специальностей.
россия
общество, россия, павел травкин, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба по труду и занятости (роструд)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Информационно-аналитическая платформа "Пифия", способная прогнозировать трудоустройство и зарплату выпускников вузов, запущена в России, сообщили РИА Новости в Высшей школе экономики.
"Высшая школа экономики при поддержке Роструда запускает сервис предиктивной аналитики трудоустройства выпускников "Пифия". Это информационно-аналитическая платформа для прогнозирования перспектив трудоустройства и заработной платы выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сервис основан на искусственном интеллекте, который помогает будущим специалистам оценить потенциальный доход и возможных работодателей в зависимости от их личных характеристик, университета, специальности, региона получения образования.
"Момент выбора высшего образования и перехода от учебы к работе - это фундамент для дальнейшего профессионального развития, поэтому особенно важным данный проект является для молодежи", - рассказал заместитель проректора НИУ ВШЭ Павел Травкин, добавив, что прогнозы заработных плат и мест трудоустройства на портале строятся на данных мониторинга трудоустройства выпускников, проводимого Рострудом.
Данные, на которых обучаются модели, актуальны и постоянно обновляются. При этом портал также демонстрирует ведущих работодателей, готовых предложить наиболее привлекательные условия для выпускников конкретных вузов и специальностей.
