Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/trevoga-2044463306.html
На Ставрополье объявили угрозу атаки БПЛА
На Ставрополье объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 26.09.2025
На Ставрополье объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:09:00+03:00
2025-09-26T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена "Беспилотная опасность", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена "Беспилотная опасность", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайВладимир ВладимировБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала