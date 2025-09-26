Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России
22:03 26.09.2025 (обновлено: 22:15 26.09.2025)
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2025
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного... РИА Новости, 26.09.2025
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве.По данным издания, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.
сша, россия, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
США, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России

WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве.
По данным издания, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.
Дональд Трамп
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Вчера, 19:51
 
США Россия В мире Владимир Зеленский Дональд Трамп Пит Хегсет Министерство обороны США
 
 
