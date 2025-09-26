Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/tramp-2044710485.html
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T21:52:00+03:00
2025-09-26T21:52:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую инициативу по ДСНВ. "Посмотрим. Ведь моя коллега в Белом доме сказала, что Трамп самостоятельно отреагирует на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, нет ли опасности того, что серьёзное предложение России по ДСНВ "утонет" в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше. В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, договор снв-3
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Договор СНВ-3
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ

Песков: Трамп планировал сам отреагировать на предложение России по ДСНВ

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую инициативу по ДСНВ.
"Посмотрим. Ведь моя коллега в Белом доме сказала, что Трамп самостоятельно отреагирует на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, нет ли опасности того, что серьёзное предложение России по ДСНВ "утонет" в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше.
В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
22 сентября, 20:42
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий ПесковПавел ЗарубинДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала