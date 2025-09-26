https://ria.ru/20250926/tramp-2044710485.html

Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ

Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025

Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:52:00+03:00

2025-09-26T21:52:00+03:00

2025-09-26T21:52:00+03:00

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

дмитрий песков

павел зарубин

договор снв-3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую инициативу по ДСНВ. "Посмотрим. Ведь моя коллега в Белом доме сказала, что Трамп самостоятельно отреагирует на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, нет ли опасности того, что серьёзное предложение России по ДСНВ "утонет" в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше. В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, договор снв-3