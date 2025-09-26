https://ria.ru/20250926/tramp-2044710485.html
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T21:52:00+03:00
2025-09-26T21:52:00+03:00
2025-09-26T21:52:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил заявления из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп собирается отреагировать на российскую инициативу по ДСНВ. "Посмотрим. Ведь моя коллега в Белом доме сказала, что Трамп самостоятельно отреагирует на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, нет ли опасности того, что серьёзное предложение России по ДСНВ "утонет" в риторике США, которой с каждым днем все больше и больше. В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, договор снв-3
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Договор СНВ-3
Песков напомнил, что Трамп собирался отреагировать на предложение по ДСНВ
Песков: Трамп планировал сам отреагировать на предложение России по ДСНВ