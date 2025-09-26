Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 26.09.2025
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени стран НАТО, пишет Axios со ссылкой на источник. По информации издания, это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Дальность полета Tomahawk составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывает Axios, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву. В пятницу газета Telegraph писала, что Владимир Зеленский запросил ракеты на встрече с американским президентом за закрытыми дверями.США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени стран НАТО, пишет Axios со ссылкой на источник.
По информации издания, это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Дальность полета Tomahawk составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывает Axios, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
В пятницу газета Telegraph писала, что Владимир Зеленский запросил ракеты на встрече с американским президентом за закрытыми дверями.
США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
