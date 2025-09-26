https://ria.ru/20250926/tramp-2044697464.html
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени стран НАТО, пишет Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:51:00+03:00
2025-09-26T19:51:00+03:00
2025-09-26T20:20:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени стран НАТО, пишет Axios со ссылкой на источник. По информации издания, это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Дальность полета Tomahawk составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывает Axios, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву. В пятницу газета Telegraph писала, что Владимир Зеленский запросил ракеты на встрече с американским президентом за закрытыми дверями.США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО, пишут СМИ
Axios: Трамп не одобрил передачу Украине ракет Tomahawk от имени НАТО