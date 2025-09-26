Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление по урегулированию конфликта в Газе
17:12 26.09.2025 (обновлено: 17:50 26.09.2025)
Трамп сделал заявление по урегулированию конфликта в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа.
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа."Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе. &lt;…&gt; Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну", — сказал он.В среду портал Axios сообщал, что Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта. Он основывается на нескольких принципах: полное прекращение огня, освобождение заложников, постепенный вывод Израилем войск из сектора Газа. Кроме того, послевоенное устройство региона должно исключать участие ХАМАС в управлении территориями. Также подразумевается создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских стран, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в анклаве.Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории 16 сентября признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.
Трамп сделал заявление по урегулированию конфликта в Газе

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе. <…> Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну", — сказал он.
В среду портал Axios сообщал, что Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта. Он основывается на нескольких принципах: полное прекращение огня, освобождение заложников, постепенный вывод Израилем войск из сектора Газа.
Кроме того, послевоенное устройство региона должно исключать участие ХАМАС в управлении территориями. Также подразумевается создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских стран, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в анклаве.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории 16 сентября признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.
