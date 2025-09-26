Трамп принял настройки звука на ГА ООН за неисправность, пишут СМИ
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял традиционные настройки звука во время выступления на Генассамблее ООН за неисправность, пишет издание Daily Mail.
По данным газеты, Трамп был в ярости из-за качества звука во время своей речи на ГА ООН. По его словам, присутствовавшие в зале люди не могли слышать звук речи без наушников с переводчиками. Отмечается, что первым человеком, кого американский президент встретил по окончании своего выступления, была его супруга Меланья, которая также подтвердила, что она не расслышала ни слова из того, что он говорил.
"Звуковая система была разработана таким образом, чтобы люди, сидящие на своих местах, могли слышать выступления, переводимые на шесть языков через наушники. Так было на протяжении десятилетий", - заявил изданию неназванный чиновник ООН.
Как пишет Daily Mail, президенту и первой леди США, похоже, "никто не сообщил об этом заранее".
Ранее Трамп заявил, что направляет письмо Гутеррешу и требует расследования инцидентов, произошедших в ходе его визита на Генассамблею, которые американский лидер назвал "саботажем". Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили, отметив, что виновником инцидента мог быть оператор из делегации США. Также во время его выступления не работал телесуфлер. -0-