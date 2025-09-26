Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал новое заявление о российской нефти - РИА Новости, 26.09.2025
09:36 26.09.2025 (обновлено: 10:56 26.09.2025)
Трамп сделал новое заявление о российской нефти
в мире
словакия
венгрия
сша
дональд трамп
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Венгрии и Словакии трудно отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме. "Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он. Трамп отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации. Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.
в мире, словакия, венгрия, сша, дональд трамп
В мире, Словакия, Венгрия, США, Дональд Трамп
Трамп сделал новое заявление о российской нефти

Трамп заявил о трудностях отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 25 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 25 сентября 2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Венгрии и Словакии трудно отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.

"Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он.
Трамп отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации.

Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.
