Трамп сделал новое заявление о российской нефти

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Венгрии и Словакии трудно отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме. "Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он. Трамп отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации. Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.

