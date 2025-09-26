https://ria.ru/20250926/tramp-2044491141.html

В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа

В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа - РИА Новости, 26.09.2025

В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа

Киев потребовал ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений президента... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:54:00+03:00

2025-09-26T08:54:00+03:00

2025-09-26T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев потребовал ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО <...> несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации. В статье отмечается, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

https://ria.ru/20250926/kharris-2044488441.html

https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, киев