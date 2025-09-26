Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 26.09.2025 (обновлено: 09:42 26.09.2025)
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа - РИА Новости, 26.09.2025
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа
Киев потребовал ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений президента... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев потребовал ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО &lt;...&gt; несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации. В статье отмечается, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
В США раскрыли, что потребовал Киев после заявления Трампа

WP: Украина задала США 2 вопроса после слов Трампа о возвращении территорий

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев потребовал ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post.

"После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО <...> несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации.
Камала Харрис
Харрис раскрыла, о чем ее просил Зеленский перед началом СВО
Вчера, 08:32
В статье отмечается, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
Вчера, 08:00
 
