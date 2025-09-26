Трамп допустил, что Сорос и Хоффман могут иметь проблемы с законом
Трамп допустил, что Сорос может иметь проблемы из-за финансирования радикалов
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что финансист Джордж Сорос и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман могут иметь проблемы с законом, если окажется, что они оказывают финансовую поддержку левым радикалам.
"Ну, Сорос - это имя, которое я, конечно, часто слышу. Я не знаю, но Сорос - это имя, которое я слышу. Я слышу много разных имен. Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман... если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы", - сказал Трамп журналистам.
В четверг Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в США. Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки.
Ранее газета New York Times сообщила, что министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations (признан нежелательным в России).
