Трамп допустил, что Сорос и Хоффман могут иметь проблемы с законом

2025-09-26T05:38:00+03:00

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что финансист Джордж Сорос и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман могут иметь проблемы с законом, если окажется, что они оказывают финансовую поддержку левым радикалам. "Ну, Сорос - это имя, которое я, конечно, часто слышу. Я не знаю, но Сорос - это имя, которое я слышу. Я слышу много разных имен. Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман... если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы", - сказал Трамп журналистам. В четверг Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в США. Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки. Ранее газета New York Times сообщила, что министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations (признан нежелательным в России).

