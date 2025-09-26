Рейтинг@Mail.ru
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/tramp-2044473942.html
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу - РИА Новости, 26.09.2025
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:16:00+03:00
2025-09-26T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
дональд трамп
джон миршаймер
чикагский университет
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040257445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f635bba38cb80a77c4f3542ae03f8cd.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом”, — сказал он.По мнению эксперта, ситуацию на поле боя уже не исправить.“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать”, — заключил он.По данным Минобороны от четверга, российские войска продвинулись далее на фронте и освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250923/zapad-2043522926.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040257445_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_beb086d4e119a7703084630f1a9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, дональд трамп, джон миршаймер, чикагский университет, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу

Профессор Миршаймер: Трампу нужен план действий на случай падения Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Пожар в правительственном здании в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
По мнению эксперта, ситуацию на поле боя уже не исправить.
“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать”, — заключил он.
По данным Минобороны от четверга, российские войска продвинулись далее на фронте и освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Запад, разделившийся в себе — уже не на две, а на три части
23 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевДональд ТрампДжон МиршаймерЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала