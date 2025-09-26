https://ria.ru/20250926/tramp-2044473942.html

"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом”, — сказал он.По мнению эксперта, ситуацию на поле боя уже не исправить.“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать”, — заключил он.По данным Минобороны от четверга, российские войска продвинулись далее на фронте и освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.

