"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу - РИА Новости, 26.09.2025
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
26.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано."Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом", — сказал он.По мнению эксперта, ситуацию на поле боя уже не исправить."Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать", — заключил он.По данным Минобороны от четверга, российские войска продвинулись далее на фронте и освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
