Трамп объявил о введении пошлины на мебель
Трамп объявил о введении пошлины на мебель - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп объявил о введении пошлины на мебель
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:54:00+03:00
2025-09-26T02:54:00+03:00
2025-09-26T02:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары. "Мы вводим пошлину в размере 50% на все кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары, начиная с 1 октября 2025 года", - написал Трамп. Кроме того, он сообщил о введении пошлины в 30% на мебель с тканевой обивкой.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о введении пошлины на мебель
Трамп вводит пошлины размером 50 процентов на кухонные шкафы и мебель для ванной