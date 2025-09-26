https://ria.ru/20250926/tramp-2044465453.html

Трамп объявил о введении пошлины на мебель

Трамп объявил о введении пошлины на мебель - РИА Новости, 26.09.2025

Трамп объявил о введении пошлины на мебель

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T02:54:00+03:00

2025-09-26T02:54:00+03:00

2025-09-26T02:54:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары. "Мы вводим пошлину в размере 50% на все кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары, начиная с 1 октября 2025 года", - написал Трамп. Кроме того, он сообщил о введении пошлины в 30% на мебель с тканевой обивкой.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044462667.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп