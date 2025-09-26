https://ria.ru/20250926/tramp-2044464804.html

Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми

Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал обвинения против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, сказав, что тот только начал нести ответственность за свои проступки."Он так долго причинял вред нашей стране и теперь только начинает нести ответственность за свои преступления против нашей нации", - написал Трамп.

