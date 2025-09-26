Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 26.09.2025 (обновлено: 02:51 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/tramp-2044464804.html
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал обвинения против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, сказав, что тот только начал нести... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:46:00+03:00
2025-09-26T02:51:00+03:00
джеймс коми
федеральное бюро расследований сша
в мире
дональд трамп
фбр
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_a6757ad7fa00df5908a029a36ecb0e52.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал обвинения против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, сказав, что тот только начал нести ответственность за свои проступки."Он так долго причинял вред нашей стране и теперь только начинает нести ответственность за свои преступления против нашей нации", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250926/ssha-2044464176.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_65acc8cba1dd69450081582df92513e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джеймс коми, федеральное бюро расследований сша, в мире, дональд трамп, фбр, сша
Джеймс Коми, Федеральное бюро расследований США, В мире, Дональд Трамп, ФБР, США
Трамп прокомментировал обвинения против Джеймса Коми

Трамп заявил, что экс-глава ФБР только начинает нести ответственность

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал обвинения против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, сказав, что тот только начал нести ответственность за свои проступки.
"Он так долго причинял вред нашей стране и теперь только начинает нести ответственность за свои преступления против нашей нации", - написал Трамп.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Генпрокурор США и глава ФБР заявили, что никто не стоит выше закона
02:28
 
Джеймс КомиФедеральное бюро расследований СШАВ миреДональд ТрампФБРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала