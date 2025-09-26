https://ria.ru/20250926/tramp-2044462667.html

Трамп введет пошлину на грузовики, произведенные в других странах

Трамп введет пошлину на грузовики, произведенные в других странах - РИА Новости, 26.09.2025

Трамп введет пошлину на грузовики, произведенные в других странах

26.09.2025
Президент США Дональд Трамп заявил в cоцсети Truth Social, что введет 1 октября пошлину в размере 25% на тяжелые грузовики, произведенные в других странах.

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в cоцсети Truth Social, что введет 1 октября пошлину в размере 25% на тяжелые грузовики, произведенные в других странах. "В целях защиты наших великих производителей тяжёлых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции я с 1 октября 2025 года ввожу пошлину в 25% на все "тяжёлые (большие!) грузовики", произведённые в других частях мира", - написал Трамп.

