Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
01:53 26.09.2025 (обновлено: 02:31 26.09.2025)
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экономика России якобы находится в плохом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп."У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям", — сказал Трамп журналистам.Похожее мнение он выразил ранее на этой неделе, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экономика России якобы находится в плохом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.
"У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям", — сказал Трамп журналистам.
Похожее мнение он выразил ранее на этой неделе, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.
