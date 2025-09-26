Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
Трамп считает, что российская экономика якобы находится в плохом состоянии
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экономика России якобы находится в плохом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.
"У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям", — сказал Трамп журналистам.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.
