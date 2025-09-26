https://ria.ru/20250926/tramp-2044454892.html

Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США

26.09.2025

Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране. РИА Новости, 26.09.2025

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране.Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, подписанный документ включает в себя масштабные контрмеры в рамках всей администрации: от совместных оперативных групп по борьбе с терроризмом до других подразделений министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и министерства финансов.Как отметил чиновник, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки.

