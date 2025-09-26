https://ria.ru/20250926/tramp-2044454892.html
Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США
Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США - РИА Новости, 26.09.2025
Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:18:00+03:00
2025-09-26T00:18:00+03:00
2025-09-26T00:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране.Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, подписанный документ включает в себя масштабные контрмеры в рамках всей администрации: от совместных оперативных групп по борьбе с терроризмом до других подразделений министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и министерства финансов.Как отметил чиновник, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044453796.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о внутреннем терроризме в США
Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в США
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране.
Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, подписанный документ включает в себя масштабные контрмеры в рамках всей администрации: от совместных оперативных групп по борьбе с терроризмом до других подразделений министерства юстиции, министерства внутренней безопасности и министерства финансов.
Как отметил чиновник, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки.