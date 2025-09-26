https://ria.ru/20250926/tramp-2044453796.html

Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне

Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне - РИА Новости, 26.09.2025

Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T00:05:00+03:00

2025-09-26T00:05:00+03:00

2025-09-26T05:55:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

дональд трамп

сша

колумбия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета.Мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс.По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

https://ria.ru/20250926/ssha-2044455030.html

вашингтон (штат)

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, сша, колумбия