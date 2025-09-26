https://ria.ru/20250926/tramp-2044453796.html
Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета.
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета.Мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс.По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.
