Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне
00:05 26.09.2025 (обновлено: 05:55 26.09.2025)
Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
колумбия
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета.Мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс.По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.
2025
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, сша, колумбия
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, США, Колумбия
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета.
Мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс.
По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание, 108 из них — темнокожие.
Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.
