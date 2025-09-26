https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html

Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию

Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию - РИА Новости, 26.09.2025

Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию

Не прошло и суток после того, как президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и сообщил, что "удивительно смелой" Украине вполне по силам вкупе... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T09:51:00+03:00

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044498997_56:176:1516:997_1920x0_80_0_0_4ee2de032348dd2e2d4076b67d287db6.jpg

Не прошло и суток после того, как президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и сообщил, что "удивительно смелой" Украине вполне по силам вкупе с помощью ЕС нанести поражение "топчущейся на месте" российской армии и восстановить границы 1991 года, как выяснилось, что флаер на победный парад уже сдали назад, потому что он был получен не через ту дверь.По словам свидетелей, резкая смена риторики Трампа по отношению к России застала врасплох даже партнеров США по НАТО, а заявления о реальности возврата территорий и призывы сбивать российские самолеты вызвали серьезнейшие подозрения о какой-то двойной игре.Европеоиды, в свою очередь, застыли в позе городничего, не понимая, троллит ли их Трамп, или можно включать запись лая моськи опять. Даже когда недопрезидент Зеленский отважно написал в интернетах, что "в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище", потому что "это им в любом случае понадобится", потенциальные европобедители России продолжали нервно оглядываться через плечо.Но тут пришла все объясняющая новость: по данным The Wall Street Journal, Трампу, оказывается, был презентован некий гениальный план наступления ВСУ, который был подкреплен всяческими справочками по поводу испускающей дух российской экономики и полного бессилия российских войск, которые не могут продвинуться ни на сантиметр. Спецпосланник Трампа по Украине Келлог и посол Соединенных Штатов в ООН Уолтц долгое время подогревали Трампа по этой теме и явно просили вместе с европейцами дать Зеленскому еще один самый последненький и малюсенький шансик перед тем, как смыть его в канализацию."Почему бы и нет?" — написал Трамп. И действительно, почему бы и нет?Потенциальное (и последнее) наступление ВСУ для Трампа — отличное шоу, любой результат которого его устроит. Сможет Зеленский победить русских и провернуть фарш назад — прекрасно: это заслуга Трампа, который смог поставить на колени ужасную Россию. Не сможет — нет проблем: Европа в любом случае закупит под это дело рекордное количество американского оружия, и они же останутся виноватыми за провал — "мало дали денег".Интересно, что первыми эту нехитрую игру раскусили поляки. В частности, премьер Польши Туск заявил, что Трамп, по его мнению, перекладывает ответственность за предстоящие провалы Украины в войне с США на Европу: "Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. (Но) лучше правда, чем иллюзии".Эту тему вчера развило издание Financial Times в статье "Европейские чиновники опасаются, что Трамп готов обвинить их в неудаче Украины": официальные лица ЕС подозревают, что "последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы возложить на них невозможную миссию и таким образом позволить президенту США снять ответственность с Вашингтона, если Киев потерпит неудачу в войне или столкнется с нехваткой средств".Подозрения европейских укрофилов в том, что Трамп своей эскападой хочет заманить их с Зеленским в ловушку, подогреваются данными, которые в корне противоречат залихватски победным бумажкам, которые "ястребы" подложили Трампу.По самым свежим данным издания The Economist, полностью готовая к великому наступлению "Украина сталкивается с углубляющимися военными, политическими и экономическими проблемами". Оказывается, бумажная российская армия "быстрее внедряет инновации, чем Украина"; страна "постепенно разрушается и теряет возможности для маневра"; перелом в войне невозможен без "массовой мобилизации, при которой придется забрать всех из гражданской промышленности" — и к тому же "денег просто нет".Издание Associated Press тоже решило напроситься на "Миротворец" и написало, что "украинскую армию размалывают", а "нехватка войск, ресурсов и хаотичное управление делают сопротивление растущему давлению России <…> все более трудным", и приводит слова западных аналитиков, которые утверждают, что "стране будет сложно противостоять активизированному наступлению с целью захвата последних городов восточного региона, еще находящихся под контролем Украины".По данным издания El Pais, "ситуация с мобилизацией на Украине приобретает кризисный характер: около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от службы в армии".Даже чистокровный британец Залужный признал, что "ВСУ теряют позиции и их ждет дальнейшее ухудшение ситуации на фронте" и "в украинской армии не знают, как выйти из позиционного тупика".Совершенно понятно, что все это — проплаченная кремлевская пропаганда. И сейчас у ВСУ есть в волшебном загашнике минимум полмиллиона обученных и мотивированных солдат, а также пара десятков тысяч танков и столько же БМП, чтобы хотя бы попробовать двинуть вспять всю глубокоэшелонированную оборону русских по всей линии фронта.Возможно, в связи с этим вчера произошло изящное переобувание: американские официальные лица сообщили, что "Трамп сделал это (внешне агрессивное) заявление частично для того, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина заключить сделку, поскольку с момента прошлой встречи Трампа и Путина на Аляске не было достигнуто реального прогресса в прекращении войны". В свою очередь, Белый дом заявил, что слова Трампа о границах Украины "являются не изменением политики, а стратегическим шагом для придания импульса переговорам", то есть факт хулиганства был, но в состоянии аффекта и сильной неприязни к потерпевшему, такое больше не повторится.Вдогонку чиновники НАТО сообщили, что слова Трампа о возможности и нужности атак российских самолетов являются "провокационным заявлением" и вообще в альянсе "не рассматривают комментарии Трампа как попытку со стороны президента США подтолкнуть НАТО изменить свой порядок действий".Мало того, на встрече с Эрдоганом Трамп пообещал, что "больше никого и никогда не будет называть бумажным тигром".Значит ли все это, что Киев не имеет плана "атаки мертвецов"? Нет, не значит: авантюра в Курской области доказала, что кучка безумцев на Банковой при поддержке евростолиц вполне может рискнуть и в самоубийственном рывке аннигилировать о войска России сотни тысяч украинских солдат.Будут ли плакать о них в Вашингтоне и Брюсселе? Ответ очевиден.

https://ria.ru/20250925/muzyka-2044094656.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html

https://ria.ru/20250920/tramp-2043095443.html

https://ria.ru/20250919/tramp-2042852504.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, аналитика