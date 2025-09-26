Посол России в Германии оценил ущерб от терактов на "Северных потоках"
Нечаев заявил, что теракты на "Северных потоках" нанесли колоссальный ущерб
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Ущерб от терактов на "Северных потоках" колоссальный, это не должно остаться безнаказанным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Напомню, что, помимо разрушения газопроводов, на строительство которых ушли многие годы, помимо нанесённого инвесторам огромного финансового ущерба, одним из результатов теракта стал крупнейший в истории единовременный выброс в атмосферу метана, нанёсший колоссальный ущерб окружающей среде. Такие действия не должны и не могут остаться безнаказанными, кто бы их ни совершил", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
