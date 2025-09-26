https://ria.ru/20250926/terakt-2044471284.html

Швеции могли приказать забыть о "Севпотоках", заявили в посольстве

Швеции могли приказать забыть о "Севпотоках", заявили в посольстве

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Швеции могли приказать забыть о теракте на "Северных потоках", заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад. Швеция проводила национальное расследование теракта, которое было прекращено."Весьма интересно, нашли ли в результате этого расследования шведские следователи что-либо такое, что заставило их отказаться от выяснения истины, или же им кто-то просто приказал забыть об этом инциденте? В любом случае, считаем, что правда об этих событиях должна быть установлена и стать достоянием гласности", - сказали в дипмиссии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

