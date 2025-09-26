https://ria.ru/20250926/terakt-2044454539.html

Запад не называет заказчиков терактов на "Северных потоках", заявил посол

Запад продолжает держать мировую общественность в неведении о заказчиках терактов на "Северных потоках", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 26.09.2025

БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Запад продолжает держать мировую общественность в неведении о заказчиках терактов на "Северных потоках", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "С момента осуществления террористических актов против "Северных потоков" прошло ровно три года. Три года мировую общественность продолжают держать в неведении об исполнителях и заказчиках беспрецедентной диверсии против крупнейшего объекта европейской газовой инфраструктуры", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ. По его словам, страны Запада, обычно скорые на вынесение ничем не подтверждённых обвинительных вердиктов против России, демонстрируют в данном случае удивительную неспешность, высказывая полное и безоговорочное доверие германской прокуратуре, призывая дать ей возможность "спокойно работать". "Будто речь идёт о каком-то рядовом событии, а не о масштабной техногенной катастрофе, которая квалифицируется как теракт, в том числе правительством ФРГ", - отметил посол РФ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

