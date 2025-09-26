Рейтинг@Mail.ru
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/teleprogramma-2044573542.html
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО
Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:25:00+03:00
2025-09-26T14:25:00+03:00
общество
центральный академический театр российской армии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044573059_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_4b354c49d0de681881cb0ab76882c70d.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной операции, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская. "Мы стали придумывать телевизионную театральную передачу с участием наших бойцов СВО, которую инициирует Александр Любимов - руководитель телекомпании "ВИD", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Главный режиссер театра Александр Лазарев рассказал, что проект будет посвящен бойцам, их детям, женам, вдовам, и в нем будут освещаться уникальные случаи. Программа находится в стадии разработки, заключил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044573059_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_87729e7800dac43f0e34aa1630474f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, центральный академический театр российской армии
Общество, Центральный академический театр Российской армии

Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Центрального академического Театра Российской Армии Милена Авимская
Директор Центрального академического Театра Российской Армии Милена Авимская - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной операции, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская.
"Мы стали придумывать телевизионную театральную передачу с участием наших бойцов СВО, которую инициирует Александр Любимов - руководитель телекомпании "ВИD", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Главный режиссер театра Александр Лазарев рассказал, что проект будет посвящен бойцам, их детям, женам, вдовам, и в нем будут освещаться уникальные случаи. Программа находится в стадии разработки, заключил он.
 
ОбществоЦентральный академический театр Российской армии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала