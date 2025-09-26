https://ria.ru/20250926/teleprogramma-2044573542.html

Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО

Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО - РИА Новости, 26.09.2025

Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО

Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:25:00+03:00

2025-09-26T14:25:00+03:00

2025-09-26T14:25:00+03:00

общество

центральный академический театр российской армии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044573059_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_4b354c49d0de681881cb0ab76882c70d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной операции, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская. "Мы стали придумывать телевизионную театральную передачу с участием наших бойцов СВО, которую инициирует Александр Любимов - руководитель телекомпании "ВИD", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Главный режиссер театра Александр Лазарев рассказал, что проект будет посвящен бойцам, их детям, женам, вдовам, и в нем будут освещаться уникальные случаи. Программа находится в стадии разработки, заключил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, центральный академический театр российской армии