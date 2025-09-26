https://ria.ru/20250926/teleprogramma-2044573542.html
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Театр Армии разрабатывает телепрограмму об участниках СВО
Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии совместно с телекомпанией "ВИD" разрабатывают театральную телепередачу с участием бойцов специальной военной операции, сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская. "Мы стали придумывать телевизионную театральную передачу с участием наших бойцов СВО, которую инициирует Александр Любимов - руководитель телекомпании "ВИD", - рассказала она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Главный режиссер театра Александр Лазарев рассказал, что проект будет посвящен бойцам, их детям, женам, вдовам, и в нем будут освещаться уникальные случаи. Программа находится в стадии разработки, заключил он.
