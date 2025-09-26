https://ria.ru/20250926/teatr-2044466065.html

Драматический театр Мариуполя откроется в декабре

Драматический театр Мариуполя откроется в декабре - РИА Новости, 26.09.2025

Драматический театр Мариуполя откроется в декабре

Драматический театр Мариуполя откроется в декабре, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T02:59:00+03:00

2025-09-26T02:59:00+03:00

2025-09-26T02:59:00+03:00

мариуполь

россия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781381158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d578a9b48fc85bf1d51e5f7e5e223338.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Драматический театр Мариуполя откроется в декабре, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В здании драмтеатра ведутся внутренние отделочные работы, проводится благоустройство площади. В декабре пройдет торжественная церемония открытия, на площади у драмтеатра также будет установлена новогодняя елка", - сказал Кольцов. Он добавил, что уже в этом месяце на фасад Мариупольского драматического театра вернулись девять восстановленных скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам. По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года.

https://ria.ru/20250822/porty-2037084398.html

https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, культура