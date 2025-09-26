Рейтинг@Mail.ru
02:59 26.09.2025
Драматический театр Мариуполя откроется в декабре
мариуполь
россия
культура
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Драматический театр Мариуполя откроется в декабре, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В здании драмтеатра ведутся внутренние отделочные работы, проводится благоустройство площади. В декабре пройдет торжественная церемония открытия, на площади у драмтеатра также будет установлена новогодняя елка", - сказал Кольцов. Он добавил, что уже в этом месяце на фасад Мариупольского драматического театра вернулись девять восстановленных скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам. По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года.
мариуполь, россия, культура
Мариуполь, Россия, Культура
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушенное здание драматического театра в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Драматический театр Мариуполя откроется в декабре, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов.
"В здании драмтеатра ведутся внутренние отделочные работы, проводится благоустройство площади. В декабре пройдет торжественная церемония открытия, на площади у драмтеатра также будет установлена новогодняя елка", - сказал Кольцов.
Он добавил, что уже в этом месяце на фасад Мариупольского драматического театра вернулись девять восстановленных скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года.
МариупольРоссияКультура
 
 
