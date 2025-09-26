https://ria.ru/20250926/teatr-2044466065.html
2025-09-26T02:59:00+03:00
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Драматический театр Мариуполя откроется в декабре, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В здании драмтеатра ведутся внутренние отделочные работы, проводится благоустройство площади. В декабре пройдет торжественная церемония открытия, на площади у драмтеатра также будет установлена новогодняя елка", - сказал Кольцов. Он добавил, что уже в этом месяце на фасад Мариупольского драматического театра вернулись девять восстановленных скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам. По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года.
