В Тбилиси заменили изрисованные портреты грузинских наемников
В Тбилиси заменили изрисованные портреты грузинских наемников - РИА Новости, 26.09.2025
В Тбилиси заменили изрисованные портреты грузинских наемников
В центре Тбилиси заменили изрисованные портреты грузинских наемников, воевавших за ВСУ и уничтоженных российскими силами, передает корреспондент РИА Новости.
ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. В центре Тбилиси заменили изрисованные портреты грузинских наемников, воевавших за ВСУ и уничтоженных российскими силами, передает корреспондент РИА Новости. Ранее грузинское информационное агентство "Мтавари" сообщило, что неизвестные изрисовали портреты граждан Грузии, принимавших участие в украинском конфликте на стороне Киева. Стенд с фотографиями ликвидированных на Украине грузинских боевиков установлен возле мемориала Героев в центре Тбилиси. Сотрудник охраны сообщил РИА Новости, что изрисованные портреты были заменены незамедлительно. В социальных сетях сторонники оппозиции пишут, что никто так и не задержан, хотя мемориал строго охраняется и на месте установлены камеры видеонаблюдения.
