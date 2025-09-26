Рейтинг@Mail.ru
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 26.09.2025 (обновлено: 10:42 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/tailand-2044488859.html
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике - РИА Новости, 26.09.2025
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:36:00+03:00
2025-09-26T10:42:00+03:00
в мире
таиланд
россия
пхукет (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_87c42a8286354aab977ca44b74456172.jpg
ДЖАКАРТА, 26 сен — РИА Новости. Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую полицию."Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценен властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу", — заявили в полиции. Вместе с Дзугкоевым задержали 59-летнюю женщину по имени Дина. По распоряжению главы иммиграционной полиции генерал-лейтенанта Пханумаса, у россиян аннулировали визы, их внесли в черный список и признали лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали. "После завершения судебных процедур их депортируют из страны", — сообщает портал.Власти подчеркнули, что любых иностранцев, проявляющих неуважение к законам и традициям Таиланда, задержат, лишат визы и выдворят с запретом на повторный въезд. Видеоролик, в котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, вызвал возмущение в тайских соцсетях. Вскоре полиция Пхукета установила личность мужчины и задержала его в аэропорту Бангкока. В консульском отделе посольства России подтвердили РИА Новости, что это россиянин Георгий Дзугкоев.
https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html
https://ria.ru/20250803/tailand-2033133860.html
таиланд
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:60:960:780_1920x0_80_0_0_9e3b240cc30c2d59b465ae4365e65e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, россия, пхукет (остров)
В мире, Таиланд, Россия, Пхукет (остров)
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике

Власти Таиланда депортируют россиянина Дзугкоева за публичный половой акт

© Фото : Phuket City Police StationЗадержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми
Задержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Phuket City Police Station
Задержание россиянина, попавшего в скандальный видеоролик, в аэропорту Суварнабхуми
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 26 сен — РИА Новости. Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую полицию.
"Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценен властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу", — заявили в полиции.
Полиция Таиланда задержала на острове Ко-Пханган гражданина России за организацию нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов иностранным туристам - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Таиланде задержали россиянина, организовавшего нелегальный бизнес
25 сентября, 10:17
Вместе с Дзугкоевым задержали 59-летнюю женщину по имени Дина. По распоряжению главы иммиграционной полиции генерал-лейтенанта Пханумаса, у россиян аннулировали визы, их внесли в черный список и признали лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали.
"После завершения судебных процедур их депортируют из страны", — сообщает портал.
Власти подчеркнули, что любых иностранцев, проявляющих неуважение к законам и традициям Таиланда, задержат, лишат визы и выдворят с запретом на повторный въезд.
Видеоролик, в котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, вызвал возмущение в тайских соцсетях. Вскоре полиция Пхукета установила личность мужчины и задержала его в аэропорту Бангкока. В консульском отделе посольства России подтвердили РИА Новости, что это россиянин Георгий Дзугкоев.
Тайские полицейские - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Таиланде арестовали российского блогера
3 августа, 20:10
 
В миреТаиландРоссияПхукет (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала