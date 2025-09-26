https://ria.ru/20250926/tailand-2044488859.html

Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике

Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике - РИА Новости, 26.09.2025

Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике

Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:36:00+03:00

2025-09-26T08:36:00+03:00

2025-09-26T10:42:00+03:00

в мире

таиланд

россия

пхукет (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_87c42a8286354aab977ca44b74456172.jpg

ДЖАКАРТА, 26 сен — РИА Новости. Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую полицию."Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценен властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу", — заявили в полиции. Вместе с Дзугкоевым задержали 59-летнюю женщину по имени Дина. По распоряжению главы иммиграционной полиции генерал-лейтенанта Пханумаса, у россиян аннулировали визы, их внесли в черный список и признали лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали. "После завершения судебных процедур их депортируют из страны", — сообщает портал.Власти подчеркнули, что любых иностранцев, проявляющих неуважение к законам и традициям Таиланда, задержат, лишат визы и выдворят с запретом на повторный въезд. Видеоролик, в котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, вызвал возмущение в тайских соцсетях. Вскоре полиция Пхукета установила личность мужчины и задержала его в аэропорту Бангкока. В консульском отделе посольства России подтвердили РИА Новости, что это россиянин Георгий Дзугкоев.

https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html

https://ria.ru/20250803/tailand-2033133860.html

таиланд

россия

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд, россия, пхукет (остров)