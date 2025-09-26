https://ria.ru/20250926/tailand-2044488859.html
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике - РИА Новости, 26.09.2025
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:36:00+03:00
2025-09-26T08:36:00+03:00
2025-09-26T10:42:00+03:00
в мире
таиланд
россия
пхукет (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_87c42a8286354aab977ca44b74456172.jpg
ДЖАКАРТА, 26 сен — РИА Новости. Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN со ссылкой туристическую полицию."Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценен властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу", — заявили в полиции. Вместе с Дзугкоевым задержали 59-летнюю женщину по имени Дина. По распоряжению главы иммиграционной полиции генерал-лейтенанта Пханумаса, у россиян аннулировали визы, их внесли в черный список и признали лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали. "После завершения судебных процедур их депортируют из страны", — сообщает портал.Власти подчеркнули, что любых иностранцев, проявляющих неуважение к законам и традициям Таиланда, задержат, лишат визы и выдворят с запретом на повторный въезд. Видеоролик, в котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, вызвал возмущение в тайских соцсетях. Вскоре полиция Пхукета установила личность мужчины и задержала его в аэропорту Бангкока. В консульском отделе посольства России подтвердили РИА Новости, что это россиянин Георгий Дзугкоев.
https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html
https://ria.ru/20250803/tailand-2033133860.html
таиланд
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044278476_0:60:960:780_1920x0_80_0_0_9e3b240cc30c2d59b465ae4365e65e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, пхукет (остров)
В мире, Таиланд, Россия, Пхукет (остров)
Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике
Власти Таиланда депортируют россиянина Дзугкоева за публичный половой акт
ДЖАКАРТА, 26 сен — РИА Новости.
Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список россиянина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт, передает портал INN
со ссылкой туристическую полицию.
"Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценен властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу", — заявили в полиции.
Вместе с Дзугкоевым задержали 59-летнюю женщину по имени Дина. По распоряжению главы иммиграционной полиции генерал-лейтенанта Пханумаса, у россиян аннулировали визы, их внесли в черный список и признали лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали.
"После завершения судебных процедур их депортируют из страны", — сообщает портал.
Власти подчеркнули, что любых иностранцев, проявляющих неуважение к законам и традициям Таиланда, задержат, лишат визы и выдворят с запретом на повторный въезд.
Видеоролик, в котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, вызвал возмущение в тайских соцсетях. Вскоре полиция Пхукета
установила личность мужчины и задержала его в аэропорту Бангкока. В консульском отделе посольства России подтвердили РИА Новости, что это россиянин Георгий Дзугкоев.