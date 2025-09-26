Рейтинг@Mail.ru
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 26.09.2025
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант - РИА Новости, 26.09.2025
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
Российские медики провели сложную операцию бойцу СВО с закрытой компрессионной травмой позвоночника и установили индивидуально изготовленный отечественный... РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
москва
общество
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские медики провели сложную операцию бойцу СВО с закрытой компрессионной травмой позвоночника и установили индивидуально изготовленный отечественный имплант, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В ФМБА уточнили, что любая нагрузка вызывала у пациента сильный болевой синдром, что сказывалось на качестве жизни и замедляло процесс восстановления. Нейрохирурги столичного медцентра приняли решение установить пациенту имплант для восстановления опорной функции позвоночника. Пациенту изготовили на 3D-принтере индивидуальный имплант, который полностью взял на себя опорную функцию разрушенных позвонков, пояснили в пресс-службе. "Бойцу специальной военной операции, получившему во время исполнения боевой задачи закрытую компрессионную травму позвонков, врачи ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России провели сложное хирургическое вмешательство с использованием отечественного импланта", - рассказали в медико-биологическом агентстве. В ФМБА добавили, что особенность операции заключалась в работе смежной бригады хирургов, ее выполняли абдоминальные сосудистые и нейрохирурги. Доступ к поврежденным позвонкам осуществлялся не со стороны спины, а через брюшную полость, что наиболее безопасно для здоровья пациента. Состояние бойца было стабилизировано.
россия
москва
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант

Бойцу СВО с травмой позвоночника установили отечественный имплант в Москве

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские медики провели сложную операцию бойцу СВО с закрытой компрессионной травмой позвоночника и установили индивидуально изготовленный отечественный имплант, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В ФМБА уточнили, что любая нагрузка вызывала у пациента сильный болевой синдром, что сказывалось на качестве жизни и замедляло процесс восстановления. Нейрохирурги столичного медцентра приняли решение установить пациенту имплант для восстановления опорной функции позвоночника.
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
30 октября 2024, 17:53
30 октября 2024, 17:53
Пациенту изготовили на 3D-принтере индивидуальный имплант, который полностью взял на себя опорную функцию разрушенных позвонков, пояснили в пресс-службе.
"Бойцу специальной военной операции, получившему во время исполнения боевой задачи закрытую компрессионную травму позвонков, врачи ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России провели сложное хирургическое вмешательство с использованием отечественного импланта", - рассказали в медико-биологическом агентстве.
В ФМБА добавили, что особенность операции заключалась в работе смежной бригады хирургов, ее выполняли абдоминальные сосудистые и нейрохирурги. Доступ к поврежденным позвонкам осуществлялся не со стороны спины, а через брюшную полость, что наиболее безопасно для здоровья пациента. Состояние бойца было стабилизировано.
В зоне СВО хирурги провели бойцу уникальную операцию на черепе
30 июля, 10:29
30 июля, 10:29
 
