В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские медики провели сложную операцию бойцу СВО с закрытой компрессионной травмой позвоночника и установили индивидуально изготовленный отечественный имплант, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В ФМБА уточнили, что любая нагрузка вызывала у пациента сильный болевой синдром, что сказывалось на качестве жизни и замедляло процесс восстановления. Нейрохирурги столичного медцентра приняли решение установить пациенту имплант для восстановления опорной функции позвоночника. Пациенту изготовили на 3D-принтере индивидуальный имплант, который полностью взял на себя опорную функцию разрушенных позвонков, пояснили в пресс-службе. "Бойцу специальной военной операции, получившему во время исполнения боевой задачи закрытую компрессионную травму позвонков, врачи ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России провели сложное хирургическое вмешательство с использованием отечественного импланта", - рассказали в медико-биологическом агентстве. В ФМБА добавили, что особенность операции заключалась в работе смежной бригады хирургов, ее выполняли абдоминальные сосудистые и нейрохирурги. Доступ к поврежденным позвонкам осуществлялся не со стороны спины, а через брюшную полость, что наиболее безопасно для здоровья пациента. Состояние бойца было стабилизировано.
Бойцу СВО с травмой позвоночника установили отечественный имплант в Москве
