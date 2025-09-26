Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 26.09.2025 (обновлено: 12:42 26.09.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий "Запада"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник за это время потерял более 1605 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября."Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник за это время потерял более 1605 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
"Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
