ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1605 боевиков в зоне действий "Запада"
2025-09-26T12:34:00+03:00
2025-09-26T12:34:00+03:00
2025-09-26T12:42:00+03:00
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник за это время потерял более 1605 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября."Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
