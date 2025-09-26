Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 26.09.2025 (обновлено: 09:11 26.09.2025)
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ
Российские бойцы ликвидировали более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, заявили РИА Новости в силовых...
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, заявили РИА Новости в силовых структурах."В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении", — сказал собеседник агентства.В среду в силовых структурах сообщали о неудачной попытке спецроты противника деблокировать эти подразделения. Украинские военные с большими потерями отступили на исходные позиции.По данным Минобороны, за сутки российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Болдыревка, Смородьковка, Староверовка, Колодезное, Петровка в Харьковской области.Как отмечал в конце августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
В Харьковской области уничтожили большую часть окруженных в лесу солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали более половины военнослужащих ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области, заявили РИА Новости в силовых структурах.
"В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ. С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Харьковской области уничтожили подразделение заключенных 92-й бригады ВСУ
25 сентября, 06:34
В среду в силовых структурах сообщали о неудачной попытке спецроты противника деблокировать эти подразделения. Украинские военные с большими потерями отступили на исходные позиции.
По данным Минобороны, за сутки российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Болдыревка, Смородьковка, Староверовка, Колодезное, Петровка в Харьковской области.
Как отмечал в конце августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
