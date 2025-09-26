https://ria.ru/20250926/sud-2044711634.html

Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** за несоблюдение обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой** меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен на 2 месяца с момента задержания или экстрадиции. По данным суда, ей заочно предъявлено обвинение по часть 2 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до двух лет колонии.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

