https://ria.ru/20250926/sud-2044711634.html
Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву
Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву - РИА Новости, 26.09.2025
Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву
Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** за несоблюдение обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:08:00+03:00
2025-09-26T22:08:00+03:00
2025-09-26T22:08:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** за несоблюдение обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой** меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен на 2 месяца с момента задержания или экстрадиции. По данным суда, ей заочно предъявлено обвинение по часть 2 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до двух лет колонии.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250726/sud-2031655587.html
россия
происшествия, россия
Суд заочно арестовал ЛГБТ*-активистку Казанцеву
Суд заочно арестовал активистку Казанцеву за несоблюдение обязанностей иноагента
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** за несоблюдение обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Казанцевой** меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на 2 месяца с момента задержания или экстрадиции.
По данным суда, ей заочно предъявлено обвинение по часть 2 статьи 330.1 УК РФ
(неисполнение обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до двух лет колонии.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.