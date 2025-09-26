Жителя Краснодара осудили за попытку вступления в РДК*
Суд приговорил к девяти годам жителя Краснодара за попытку вступить в РДК
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 сен – РИА Новости. Житель Краснодара, пытавшийся через Донецк попасть на Украину для вступления в ряды запрещенного в РФ "Русского добровольческого корпуса"*, но не уехавший дальше вокзала в столице Кубани, приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в краевом УФСБ.
По версии следствия, Анатолий Прилепа в апреле 2024 года связался с представителем "РДК"*, через два месяца согласовал "маршрут следования на территорию Украины для вступления в "РДК"* и участия в его деятельности": он должен был приехать на автобусе из Краснодара в Донецк, где его встретили бы и помогли бы перебраться на Украину. 27 июня он приобрел билет, направив "его изображение и фотографию своего паспорта представителю "РДК"*, на следующий день "прибыл на автовокзал г. Краснодара, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов".
Жителя Екатеринбурга арестовали за связи с РДК*
4 сентября, 16:58
"Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказали в УФСБ.
Прилепу обвинили в приготовлении к госизмене и к участию в деятельности террористической организации.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в краевом управлении ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России
На Украине обострился конфликт между РДК* и ВСУ
19 августа, 19:17