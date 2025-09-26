Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 26.09.2025
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 26.09.2025
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам лишения свободы трех украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщили... РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
главная военная прокуратура
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам лишения свободы трех украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 42-летнего стрелка-снайпера Владимира Лугового и 41-летнего стрелка-санитара Андрея Чемера", - говорится в сообщении. Уточняется, что они были признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Как было установлено в суде, в феврале Луговой и Чемер незаконно пересекли в составе боевого подразделения государственную границу РФ, вторглись на территорию Суджанского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Свердликово, противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия. В марте оба были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Лугового и Чемера каждого к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе. Этот же суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка 78 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины 45-летнего Дмитрия Жаворонкова. Он также после вторжения в Курскую область был задержан российскими военными и до оглашения приговора находился под стражей.
курская область
украина
россия
курская область, украина, россия, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Главная военная прокуратура
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд приговорил к 17 и 15 годам трех боевиков ВСУ за вторжение в Курскую область

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам лишения свободы трех украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 42-летнего стрелка-снайпера Владимира Лугового и 41-летнего стрелка-санитара Андрея Чемера", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Трое украинских боевиков получили сроки за вторжение в Курскую область
19 сентября, 13:57
Уточняется, что они были признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Как было установлено в суде, в феврале Луговой и Чемер незаконно пересекли в составе боевого подразделения государственную границу РФ, вторглись на территорию Суджанского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Свердликово, противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия.
В марте оба были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей.
"Суд приговорил Лугового и Чемера каждого к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
Этот же суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка 78 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины 45-летнего Дмитрия Жаворонкова. Он также после вторжения в Курскую область был задержан российскими военными и до оглашения приговора находился под стражей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область
29 июля, 15:16
 
Специальная военная операция на Украине
Курская область
Украина
Россия
Главная военная прокуратура
 
 
