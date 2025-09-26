https://ria.ru/20250926/sud-2044577662.html

Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

2025-09-26T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

главная военная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам лишения свободы трех украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 42-летнего стрелка-снайпера Владимира Лугового и 41-летнего стрелка-санитара Андрея Чемера", - говорится в сообщении. Уточняется, что они были признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Как было установлено в суде, в феврале Луговой и Чемер незаконно пересекли в составе боевого подразделения государственную границу РФ, вторглись на территорию Суджанского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Свердликово, противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия. В марте оба были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Лугового и Чемера каждого к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе. Этот же суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка 78 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины 45-летнего Дмитрия Жаворонкова. Он также после вторжения в Курскую область был задержан российскими военными и до оглашения приговора находился под стражей.

