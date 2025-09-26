Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/sud-2044476638.html
Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока
Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 26.09.2025
Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока
Ленинский районный суд Владивостока отложил на 17 октября предварительное заседание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:00:00+03:00
2025-09-26T06:00:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
таиланд
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15154/92/151549247_0:26:341:218_1920x0_80_0_0_6c78a46cc88c77f650df75d217fe5048.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отложил на 17 октября предварительное заседание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В пятницу в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству. "Предварительное судебное заседание отложено на 17 октября", - сказала Оленева. Она уточнила, что заседание отложено "для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами". В мае 2025 года ГП подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. В июле суд удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250925/vzyatka-2044183628.html
https://ria.ru/20250922/naumov-2043460793.html
владивосток
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15154/92/151549247_0:0:341:257_1920x0_80_0_0_27cd063223bab067a43d5b872c47b155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, таиланд, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Таиланд, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока

Суд отложил на 17 октября рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока Николаеву

© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-Мэр Владивостока Владимир Николаев
Экс-Мэр Владивостока Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Экс-Мэр Владивостока Владимир Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отложил на 17 октября предварительное заседание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В пятницу в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки
Вчера, 06:14
"Предварительное судебное заседание отложено на 17 октября", - сказала Оленева.
Она уточнила, что заседание отложено "для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами".
В мае 2025 года ГП подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. В июле суд удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мэр Владимира признал вину в получении взятки
22 сентября, 10:25
 
ПроисшествияВладивостокРоссияТаиландГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала