Суд отложил рассмотрение иска к экс-мэру Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока отложил на 17 октября предварительное заседание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В пятницу в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству. "Предварительное судебное заседание отложено на 17 октября", - сказала Оленева. Она уточнила, что заседание отложено "для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами". В мае 2025 года ГП подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. В июле суд удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.

